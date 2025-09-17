Валюты / STAI
STAI
0.49 USD 0.06 (13.95%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STAI за сегодня изменился на 13.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.43, а максимальная — 0.50.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.43 0.50
Годовой диапазон
0.35 5.20
- Предыдущее закрытие
- 0.43
- Open
- 0.44
- Bid
- 0.49
- Ask
- 0.79
- Low
- 0.43
- High
- 0.50
- Объем
- 1.585 K
- Дневное изменение
- 13.95%
- Месячное изменение
- 19.51%
- 6-месячное изменение
- -76.10%
- Годовое изменение
- -79.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.