0.49 USD 0.04 (8.89%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio STAI ha avuto una variazione del 8.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.45 e ad un massimo di 0.58.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.45 0.58
Intervallo Annuale
0.35 5.20
Chiusura Precedente
0.45
Apertura
0.47
Bid
0.49
Ask
0.79
Minimo
0.45
Massimo
0.58
Volume
6.775 K
Variazione giornaliera
8.89%
Variazione Mensile
19.51%
Variazione Semestrale
-76.10%
Variazione Annuale
-79.75%
21 settembre, domenica