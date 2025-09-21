Valute / STAI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
STAI
0.49 USD 0.04 (8.89%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio STAI ha avuto una variazione del 8.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.45 e ad un massimo di 0.58.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.45 0.58
Intervallo Annuale
0.35 5.20
- Chiusura Precedente
- 0.45
- Apertura
- 0.47
- Bid
- 0.49
- Ask
- 0.79
- Minimo
- 0.45
- Massimo
- 0.58
- Volume
- 6.775 K
- Variazione giornaliera
- 8.89%
- Variazione Mensile
- 19.51%
- Variazione Semestrale
- -76.10%
- Variazione Annuale
- -79.75%
21 settembre, domenica