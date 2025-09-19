Währungen / STAI
STAI
0.47 USD 0.02 (4.44%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STAI hat sich für heute um 4.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.45 bis zu einem Hoch von 0.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.45 0.58
Jahresspanne
0.35 5.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.45
- Eröffnung
- 0.47
- Bid
- 0.47
- Ask
- 0.77
- Tief
- 0.45
- Hoch
- 0.58
- Volumen
- 6.449 K
- Tagesänderung
- 4.44%
- Monatsänderung
- 14.63%
- 6-Monatsänderung
- -77.07%
- Jahresänderung
- -80.58%
