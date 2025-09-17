Валюты / SSII
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SSII: SS INNOVATIONS INTERNATIONAL IN
5.63 USD 0.23 (4.26%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SSII за сегодня изменился на 4.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.57, а максимальная — 5.86.
Следите за динамикой SS INNOVATIONS INTERNATIONAL IN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
5.57 5.86
Годовой диапазон
3.01 22.42
- Предыдущее закрытие
- 5.40
- Open
- 5.74
- Bid
- 5.63
- Ask
- 5.93
- Low
- 5.57
- High
- 5.86
- Объем
- 67
- Дневное изменение
- 4.26%
- Месячное изменение
- -17.45%
- 6-месячное изменение
- -71.67%
- Годовое изменение
- -71.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.