SSII: SS INNOVATIONS INTERNATIONAL IN
5.44 USD 0.14 (2.64%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SSII hat sich für heute um 2.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.20 bis zu einem Hoch von 5.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die SS INNOVATIONS INTERNATIONAL IN-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
5.20 5.65
Jahresspanne
3.01 22.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.30
- Eröffnung
- 5.59
- Bid
- 5.44
- Ask
- 5.74
- Tief
- 5.20
- Hoch
- 5.65
- Volumen
- 118
- Tagesänderung
- 2.64%
- Monatsänderung
- -20.23%
- 6-Monatsänderung
- -72.62%
- Jahresänderung
- -72.62%
