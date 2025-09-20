Valute / SSII
SSII: SS INNOVATIONS INTERNATIONAL IN
5.74 USD 0.30 (5.51%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SSII ha avuto una variazione del 5.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.39 e ad un massimo di 6.36.
Segui le dinamiche di SS INNOVATIONS INTERNATIONAL IN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
5.39 6.36
Intervallo Annuale
3.01 22.42
- Chiusura Precedente
- 5.44
- Apertura
- 5.40
- Bid
- 5.74
- Ask
- 6.04
- Minimo
- 5.39
- Massimo
- 6.36
- Volume
- 256
- Variazione giornaliera
- 5.51%
- Variazione Mensile
- -15.84%
- Variazione Semestrale
- -71.11%
- Variazione Annuale
- -71.11%
20 settembre, sabato