SSII: SS INNOVATIONS INTERNATIONAL IN

5.74 USD 0.30 (5.51%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SSII ha avuto una variazione del 5.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.39 e ad un massimo di 6.36.

Segui le dinamiche di SS INNOVATIONS INTERNATIONAL IN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
5.39 6.36
Intervallo Annuale
3.01 22.42
Chiusura Precedente
5.44
Apertura
5.40
Bid
5.74
Ask
6.04
Minimo
5.39
Massimo
6.36
Volume
256
Variazione giornaliera
5.51%
Variazione Mensile
-15.84%
Variazione Semestrale
-71.11%
Variazione Annuale
-71.11%
20 settembre, sabato