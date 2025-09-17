Валюты / SQFTP
SQFTP: Presidio Property Trust Inc - 9.375% Series D Cumulative Redeem
15.45 USD 0.20 (1.31%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SQFTP за сегодня изменился на 1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.29, а максимальная — 15.47.
Следите за динамикой Presidio Property Trust Inc - 9.375% Series D Cumulative Redeem. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
15.29 15.47
Годовой диапазон
13.30 15.86
- Предыдущее закрытие
- 15.25
- Open
- 15.45
- Bid
- 15.45
- Ask
- 15.75
- Low
- 15.29
- High
- 15.47
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 1.31%
- Месячное изменение
- 3.69%
- 6-месячное изменение
- 7.07%
- Годовое изменение
- -0.32%
