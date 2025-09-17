КотировкиРазделы
SQFTP: Presidio Property Trust Inc - 9.375% Series D Cumulative Redeem

15.45 USD 0.20 (1.31%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SQFTP за сегодня изменился на 1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.29, а максимальная — 15.47.

Следите за динамикой Presidio Property Trust Inc - 9.375% Series D Cumulative Redeem. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
15.29 15.47
Годовой диапазон
13.30 15.86
Предыдущее закрытие
15.25
Open
15.45
Bid
15.45
Ask
15.75
Low
15.29
High
15.47
Объем
6
Дневное изменение
1.31%
Месячное изменение
3.69%
6-месячное изменение
7.07%
Годовое изменение
-0.32%
