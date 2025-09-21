QuotazioniSezioni
SQFTP: Presidio Property Trust Inc - 9.375% Series D Cumulative Redeem

15.43 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SQFTP ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.39 e ad un massimo di 15.47.

Segui le dinamiche di Presidio Property Trust Inc - 9.375% Series D Cumulative Redeem. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
15.39 15.47
Intervallo Annuale
13.30 15.86
Chiusura Precedente
15.43
Apertura
15.46
Bid
15.43
Ask
15.73
Minimo
15.39
Massimo
15.47
Volume
9
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
3.56%
Variazione Semestrale
6.93%
Variazione Annuale
-0.45%
21 settembre, domenica