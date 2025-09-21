Valute / SQFTP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SQFTP: Presidio Property Trust Inc - 9.375% Series D Cumulative Redeem
15.43 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SQFTP ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.39 e ad un massimo di 15.47.
Segui le dinamiche di Presidio Property Trust Inc - 9.375% Series D Cumulative Redeem. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
15.39 15.47
Intervallo Annuale
13.30 15.86
- Chiusura Precedente
- 15.43
- Apertura
- 15.46
- Bid
- 15.43
- Ask
- 15.73
- Minimo
- 15.39
- Massimo
- 15.47
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 3.56%
- Variazione Semestrale
- 6.93%
- Variazione Annuale
- -0.45%
21 settembre, domenica