Währungen / SQFTP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SQFTP: Presidio Property Trust Inc - 9.375% Series D Cumulative Redeem
15.47 USD 0.04 (0.26%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SQFTP hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.46 bis zu einem Hoch von 15.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die Presidio Property Trust Inc - 9.375% Series D Cumulative Redeem-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
15.46 15.47
Jahresspanne
13.30 15.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.43
- Eröffnung
- 15.46
- Bid
- 15.47
- Ask
- 15.77
- Tief
- 15.46
- Hoch
- 15.47
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.26%
- Monatsänderung
- 3.83%
- 6-Monatsänderung
- 7.21%
- Jahresänderung
- -0.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K