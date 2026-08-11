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SNOU: T-REX 2X LONG SNOW DAILY TARGET ETF

68.96 USD 2.14 (3.20%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SNOU за сегодня изменился на 3.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.76, а максимальная — 71.32.

Следите за динамикой T-REX 2X LONG SNOW DAILY TARGET ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SNOU сегодня?

T-REX 2X LONG SNOW DAILY TARGET ETF (SNOU) сегодня оценивается на уровне 68.96. Инструмент торгуется в пределах 66.76 - 71.32, вчерашнее закрытие составило 66.82, а торговый объем достиг 105. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SNOU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X LONG SNOW DAILY TARGET ETF?

T-REX 2X LONG SNOW DAILY TARGET ETF в настоящее время оценивается в 68.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 172.68% и USD. Отслеживайте движения SNOU на графике в реальном времени.

Как купить акции SNOU?

Вы можете купить акции T-REX 2X LONG SNOW DAILY TARGET ETF (SNOU) по текущей цене 68.96. Ордера обычно размещаются около 68.96 или 69.26, тогда как 105 и 3.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SNOU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SNOU?

Инвестирование в T-REX 2X LONG SNOW DAILY TARGET ETF предполагает учет годового диапазона 10.52 - 71.32 и текущей цены 68.96. Многие сравнивают 22.95% и 206.90% перед размещением ордеров на 68.96 или 69.26. Изучайте ежедневные изменения цены SNOU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X LONG SNOW DAILY TARGET ETF?

Самая высокая цена T-REX 2X LONG SNOW DAILY TARGET ETF (SNOU) за последний год составила 71.32. Акции заметно колебались в пределах 10.52 - 71.32, сравнение с 66.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X LONG SNOW DAILY TARGET ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X LONG SNOW DAILY TARGET ETF?

Самая низкая цена T-REX 2X LONG SNOW DAILY TARGET ETF (SNOU) за год составила 10.52. Сравнение с текущими 68.96 и 10.52 - 71.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SNOU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SNOU?

В прошлом T-REX 2X LONG SNOW DAILY TARGET ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 66.82 и 172.68% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
66.76 71.32
Годовой диапазон
10.52 71.32
Предыдущее закрытие
66.82
Open
66.76
Bid
68.96
Ask
69.26
Low
66.76
High
71.32
Объем
105
Дневное изменение
3.20%
Месячное изменение
22.95%
6-месячное изменение
206.90%
Годовое изменение
172.68%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%