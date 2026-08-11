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SNOU: T-REX 2X LONG SNOW DAILY TARGET ETF
Курс SNOU за сегодня изменился на 3.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.76, а максимальная — 71.32.
Следите за динамикой T-REX 2X LONG SNOW DAILY TARGET ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SNOU сегодня?
T-REX 2X LONG SNOW DAILY TARGET ETF (SNOU) сегодня оценивается на уровне 68.96. Инструмент торгуется в пределах 66.76 - 71.32, вчерашнее закрытие составило 66.82, а торговый объем достиг 105. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SNOU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X LONG SNOW DAILY TARGET ETF?
T-REX 2X LONG SNOW DAILY TARGET ETF в настоящее время оценивается в 68.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 172.68% и USD. Отслеживайте движения SNOU на графике в реальном времени.
Как купить акции SNOU?
Вы можете купить акции T-REX 2X LONG SNOW DAILY TARGET ETF (SNOU) по текущей цене 68.96. Ордера обычно размещаются около 68.96 или 69.26, тогда как 105 и 3.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SNOU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SNOU?
Инвестирование в T-REX 2X LONG SNOW DAILY TARGET ETF предполагает учет годового диапазона 10.52 - 71.32 и текущей цены 68.96. Многие сравнивают 22.95% и 206.90% перед размещением ордеров на 68.96 или 69.26. Изучайте ежедневные изменения цены SNOU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X LONG SNOW DAILY TARGET ETF?
Самая высокая цена T-REX 2X LONG SNOW DAILY TARGET ETF (SNOU) за последний год составила 71.32. Акции заметно колебались в пределах 10.52 - 71.32, сравнение с 66.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X LONG SNOW DAILY TARGET ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X LONG SNOW DAILY TARGET ETF?
Самая низкая цена T-REX 2X LONG SNOW DAILY TARGET ETF (SNOU) за год составила 10.52. Сравнение с текущими 68.96 и 10.52 - 71.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SNOU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SNOU?
В прошлом T-REX 2X LONG SNOW DAILY TARGET ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 66.82 и 172.68% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 66.82
- Open
- 66.76
- Bid
- 68.96
- Ask
- 69.26
- Low
- 66.76
- High
- 71.32
- Объем
- 105
- Дневное изменение
- 3.20%
- Месячное изменение
- 22.95%
- 6-месячное изменение
- 206.90%
- Годовое изменение
- 172.68%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%