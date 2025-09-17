Валюты / SMC
SMC
23.80 USD 1.13 (4.98%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SMC за сегодня изменился на 4.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.50, а максимальная — 23.82.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
22.50 23.82
Годовой диапазон
19.13 45.89
- Предыдущее закрытие
- 22.67
- Open
- 22.82
- Bid
- 23.80
- Ask
- 24.10
- Low
- 22.50
- High
- 23.82
- Объем
- 100
- Дневное изменение
- 4.98%
- Месячное изменение
- 3.43%
- 6-месячное изменение
- -29.88%
- Годовое изменение
- -31.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.