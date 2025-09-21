QuotazioniSezioni
21.88 USD 1.38 (5.93%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SMC ha avuto una variazione del -5.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.50 e ad un massimo di 22.79.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
21.50 22.79
Intervallo Annuale
19.13 45.89
Chiusura Precedente
23.26
Apertura
22.79
Bid
21.88
Ask
22.18
Minimo
21.50
Massimo
22.79
Volume
204
Variazione giornaliera
-5.93%
Variazione Mensile
-4.91%
Variazione Semestrale
-35.53%
Variazione Annuale
-37.31%
21 settembre, domenica