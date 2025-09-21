Valute / SMC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SMC
21.88 USD 1.38 (5.93%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SMC ha avuto una variazione del -5.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.50 e ad un massimo di 22.79.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
21.50 22.79
Intervallo Annuale
19.13 45.89
- Chiusura Precedente
- 23.26
- Apertura
- 22.79
- Bid
- 21.88
- Ask
- 22.18
- Minimo
- 21.50
- Massimo
- 22.79
- Volume
- 204
- Variazione giornaliera
- -5.93%
- Variazione Mensile
- -4.91%
- Variazione Semestrale
- -35.53%
- Variazione Annuale
- -37.31%
21 settembre, domenica