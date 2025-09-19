Währungen / SMC
SMC
22.40 USD 0.86 (3.70%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SMC hat sich für heute um -3.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.31 bis zu einem Hoch von 22.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
22.31 22.79
Jahresspanne
19.13 45.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.26
- Eröffnung
- 22.79
- Bid
- 22.40
- Ask
- 22.70
- Tief
- 22.31
- Hoch
- 22.79
- Volumen
- 35
- Tagesänderung
- -3.70%
- Monatsänderung
- -2.65%
- 6-Monatsänderung
- -34.00%
- Jahresänderung
- -35.82%
