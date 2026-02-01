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SKYU: ProShares Ultra Cloud Computing
Курс SKYU за сегодня изменился на 6.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.10, а максимальная — 51.07.
Следите за динамикой ProShares Ultra Cloud Computing. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Новости SKYU
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SKYU сегодня?
ProShares Ultra Cloud Computing (SKYU) сегодня оценивается на уровне 50.86. Инструмент торгуется в пределах 48.10 - 51.07, вчерашнее закрытие составило 47.91, а торговый объем достиг 31. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SKYU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Cloud Computing?
ProShares Ultra Cloud Computing в настоящее время оценивается в 50.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 41.55% и USD. Отслеживайте движения SKYU на графике в реальном времени.
Как купить акции SKYU?
Вы можете купить акции ProShares Ultra Cloud Computing (SKYU) по текущей цене 50.86. Ордера обычно размещаются около 50.86 или 51.16, тогда как 31 и 5.74% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SKYU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SKYU?
Инвестирование в ProShares Ultra Cloud Computing предполагает учет годового диапазона 23.04 - 51.07 и текущей цены 50.86. Многие сравнивают 21.15% и 98.52% перед размещением ордеров на 50.86 или 51.16. Изучайте ежедневные изменения цены SKYU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Cloud Computing?
Самая высокая цена ProShares Ultra Cloud Computing (SKYU) за последний год составила 51.07. Акции заметно колебались в пределах 23.04 - 51.07, сравнение с 47.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Cloud Computing на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Cloud Computing?
Самая низкая цена ProShares Ultra Cloud Computing (SKYU) за год составила 23.04. Сравнение с текущими 50.86 и 23.04 - 51.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SKYU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SKYU?
В прошлом ProShares Ultra Cloud Computing проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.91 и 41.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 47.91
- Open
- 48.10
- Bid
- 50.86
- Ask
- 51.16
- Low
- 48.10
- High
- 51.07
- Объем
- 31
- Дневное изменение
- 6.16%
- Месячное изменение
- 21.15%
- 6-месячное изменение
- 98.52%
- Годовое изменение
- 41.55%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%