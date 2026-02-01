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SKYU: ProShares Ultra Cloud Computing

50.86 USD 2.95 (6.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SKYU за сегодня изменился на 6.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.10, а максимальная — 51.07.

Следите за динамикой ProShares Ultra Cloud Computing. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SKYU сегодня?

ProShares Ultra Cloud Computing (SKYU) сегодня оценивается на уровне 50.86. Инструмент торгуется в пределах 48.10 - 51.07, вчерашнее закрытие составило 47.91, а торговый объем достиг 31. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SKYU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Cloud Computing?

ProShares Ultra Cloud Computing в настоящее время оценивается в 50.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 41.55% и USD. Отслеживайте движения SKYU на графике в реальном времени.

Как купить акции SKYU?

Вы можете купить акции ProShares Ultra Cloud Computing (SKYU) по текущей цене 50.86. Ордера обычно размещаются около 50.86 или 51.16, тогда как 31 и 5.74% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SKYU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SKYU?

Инвестирование в ProShares Ultra Cloud Computing предполагает учет годового диапазона 23.04 - 51.07 и текущей цены 50.86. Многие сравнивают 21.15% и 98.52% перед размещением ордеров на 50.86 или 51.16. Изучайте ежедневные изменения цены SKYU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Cloud Computing?

Самая высокая цена ProShares Ultra Cloud Computing (SKYU) за последний год составила 51.07. Акции заметно колебались в пределах 23.04 - 51.07, сравнение с 47.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Cloud Computing на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Cloud Computing?

Самая низкая цена ProShares Ultra Cloud Computing (SKYU) за год составила 23.04. Сравнение с текущими 50.86 и 23.04 - 51.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SKYU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SKYU?

В прошлом ProShares Ultra Cloud Computing проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.91 и 41.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
48.10 51.07
Годовой диапазон
23.04 51.07
Предыдущее закрытие
47.91
Open
48.10
Bid
50.86
Ask
51.16
Low
48.10
High
51.07
Объем
31
Дневное изменение
6.16%
Месячное изменение
21.15%
6-месячное изменение
98.52%
Годовое изменение
41.55%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%