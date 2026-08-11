КотировкиРазделы
Валюты / SIXP
Назад в Рынок акций США

SIXP: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1

34.29 USD 0.02 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SIXP за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.29, а максимальная — 34.29.

Следите за динамикой AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SIXP сегодня?

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 (SIXP) сегодня оценивается на уровне 34.29. Инструмент торгуется в пределах 34.29 - 34.29, вчерашнее закрытие составило 34.31, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SIXP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1?

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 в настоящее время оценивается в 34.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.66% и USD. Отслеживайте движения SIXP на графике в реальном времени.

Как купить акции SIXP?

Вы можете купить акции AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 (SIXP) по текущей цене 34.29. Ордера обычно размещаются около 34.29 или 34.59, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SIXP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SIXP?

Инвестирование в AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 предполагает учет годового диапазона 30.70 - 34.31 и текущей цены 34.29. Многие сравнивают 0.53% и 7.33% перед размещением ордеров на 34.29 или 34.59. Изучайте ежедневные изменения цены SIXP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1?

Самая высокая цена AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 (SIXP) за последний год составила 34.31. Акции заметно колебались в пределах 30.70 - 34.31, сравнение с 34.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1?

Самая низкая цена AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 (SIXP) за год составила 30.70. Сравнение с текущими 34.29 и 30.70 - 34.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SIXP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SIXP?

В прошлом AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.31 и 7.66% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.29 34.29
Годовой диапазон
30.70 34.31
Предыдущее закрытие
34.31
Open
34.29
Bid
34.29
Ask
34.59
Low
34.29
High
34.29
Объем
2
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
0.53%
6-месячное изменение
7.33%
Годовое изменение
7.66%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%