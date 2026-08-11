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SIXP: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1
Курс SIXP за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.29, а максимальная — 34.29.
Следите за динамикой AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
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- W1
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SIXP сегодня?
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 (SIXP) сегодня оценивается на уровне 34.29. Инструмент торгуется в пределах 34.29 - 34.29, вчерашнее закрытие составило 34.31, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SIXP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1?
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 в настоящее время оценивается в 34.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.66% и USD. Отслеживайте движения SIXP на графике в реальном времени.
Как купить акции SIXP?
Вы можете купить акции AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 (SIXP) по текущей цене 34.29. Ордера обычно размещаются около 34.29 или 34.59, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SIXP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SIXP?
Инвестирование в AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 предполагает учет годового диапазона 30.70 - 34.31 и текущей цены 34.29. Многие сравнивают 0.53% и 7.33% перед размещением ордеров на 34.29 или 34.59. Изучайте ежедневные изменения цены SIXP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1?
Самая высокая цена AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 (SIXP) за последний год составила 34.31. Акции заметно колебались в пределах 30.70 - 34.31, сравнение с 34.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1?
Самая низкая цена AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 (SIXP) за год составила 30.70. Сравнение с текущими 34.29 и 30.70 - 34.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SIXP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SIXP?
В прошлом AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.31 и 7.66% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.31
- Open
- 34.29
- Bid
- 34.29
- Ask
- 34.59
- Low
- 34.29
- High
- 34.29
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 0.53%
- 6-месячное изменение
- 7.33%
- Годовое изменение
- 7.66%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%