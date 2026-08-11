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SIXO: AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

36.31 USD 0.02 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SIXO за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.31, а максимальная — 36.31.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SIXO сегодня?

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) сегодня оценивается на уровне 36.31. Инструмент торгуется в пределах 36.31 - 36.31, вчерашнее закрытие составило 36.29, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SIXO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF?

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF в настоящее время оценивается в 36.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.10% и USD. Отслеживайте движения SIXO на графике в реальном времени.

Как купить акции SIXO?

Вы можете купить акции AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) по текущей цене 36.31. Ордера обычно размещаются около 36.31 или 36.61, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SIXO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SIXO?

Инвестирование в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF предполагает учет годового диапазона 33.70 - 36.32 и текущей цены 36.31. Многие сравнивают 0.30% и 4.44% перед размещением ордеров на 36.31 или 36.61. Изучайте ежедневные изменения цены SIXO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF?

Самая высокая цена AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) за последний год составила 36.32. Акции заметно колебались в пределах 33.70 - 36.32, сравнение с 36.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF?

Самая низкая цена AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) за год составила 33.70. Сравнение с текущими 36.31 и 33.70 - 36.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SIXO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SIXO?

В прошлом AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.29 и 4.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.31 36.31
Годовой диапазон
33.70 36.32
Предыдущее закрытие
36.29
Open
36.31
Bid
36.31
Ask
36.61
Low
36.31
High
36.31
Объем
1
Дневное изменение
0.06%
Месячное изменение
0.30%
6-месячное изменение
4.44%
Годовое изменение
4.10%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%