Курс SIXO за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.31, а максимальная — 36.31.

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