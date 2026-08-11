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SIXF: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1
Курс SIXF за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.04, а максимальная — 35.07.
Следите за динамикой AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SIXF сегодня?
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 (SIXF) сегодня оценивается на уровне 35.07. Инструмент торгуется в пределах 35.04 - 35.07, вчерашнее закрытие составило 35.02, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SIXF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1?
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 в настоящее время оценивается в 35.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.95% и USD. Отслеживайте движения SIXF на графике в реальном времени.
Как купить акции SIXF?
Вы можете купить акции AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 (SIXF) по текущей цене 35.07. Ордера обычно размещаются около 35.07 или 35.37, тогда как 10 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SIXF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SIXF?
Инвестирование в AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 предполагает учет годового диапазона 30.83 - 35.07 и текущей цены 35.07. Многие сравнивают 1.21% и 8.81% перед размещением ордеров на 35.07 или 35.37. Изучайте ежедневные изменения цены SIXF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1?
Самая высокая цена AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 (SIXF) за последний год составила 35.07. Акции заметно колебались в пределах 30.83 - 35.07, сравнение с 35.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1?
Самая низкая цена AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 (SIXF) за год составила 30.83. Сравнение с текущими 35.07 и 30.83 - 35.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SIXF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SIXF?
В прошлом AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.02 и 8.95% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.02
- Open
- 35.05
- Bid
- 35.07
- Ask
- 35.37
- Low
- 35.04
- High
- 35.07
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 0.14%
- Месячное изменение
- 1.21%
- 6-месячное изменение
- 8.81%
- Годовое изменение
- 8.95%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%