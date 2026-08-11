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SIXF: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1

35.07 USD 0.05 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SIXF за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.04, а максимальная — 35.07.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SIXF сегодня?

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 (SIXF) сегодня оценивается на уровне 35.07. Инструмент торгуется в пределах 35.04 - 35.07, вчерашнее закрытие составило 35.02, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SIXF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1?

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 в настоящее время оценивается в 35.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.95% и USD. Отслеживайте движения SIXF на графике в реальном времени.

Как купить акции SIXF?

Вы можете купить акции AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 (SIXF) по текущей цене 35.07. Ордера обычно размещаются около 35.07 или 35.37, тогда как 10 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SIXF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SIXF?

Инвестирование в AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 предполагает учет годового диапазона 30.83 - 35.07 и текущей цены 35.07. Многие сравнивают 1.21% и 8.81% перед размещением ордеров на 35.07 или 35.37. Изучайте ежедневные изменения цены SIXF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1?

Самая высокая цена AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 (SIXF) за последний год составила 35.07. Акции заметно колебались в пределах 30.83 - 35.07, сравнение с 35.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1?

Самая низкая цена AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 (SIXF) за год составила 30.83. Сравнение с текущими 35.07 и 30.83 - 35.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SIXF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SIXF?

В прошлом AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer1 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.02 и 8.95% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.04 35.07
Годовой диапазон
30.83 35.07
Предыдущее закрытие
35.02
Open
35.05
Bid
35.07
Ask
35.37
Low
35.04
High
35.07
Объем
10
Дневное изменение
0.14%
Месячное изменение
1.21%
6-месячное изменение
8.81%
Годовое изменение
8.95%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%