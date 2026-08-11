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SIOO: VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF

19.91 USD 0.05 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SIOO за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.85, а максимальная — 19.98.

Следите за динамикой VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SIOO сегодня?

VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) сегодня оценивается на уровне 19.91. Инструмент торгуется в пределах 19.85 - 19.98, вчерашнее закрытие составило 19.86, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SIOO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF?

VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF в настоящее время оценивается в 19.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.10% и USD. Отслеживайте движения SIOO на графике в реальном времени.

Как купить акции SIOO?

Вы можете купить акции VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) по текущей цене 19.91. Ордера обычно размещаются около 19.91 или 20.21, тогда как 14 и 0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SIOO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SIOO?

Инвестирование в VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF предполагает учет годового диапазона 17.94 - 20.22 и текущей цены 19.91. Многие сравнивают 1.01% и 3.40% перед размещением ордеров на 19.91 или 20.21. Изучайте ежедневные изменения цены SIOO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF?

Самая высокая цена VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) за последний год составила 20.22. Акции заметно колебались в пределах 17.94 - 20.22, сравнение с 19.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF?

Самая низкая цена VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) за год составила 17.94. Сравнение с текущими 19.91 и 17.94 - 20.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SIOO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SIOO?

В прошлом VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.86 и -0.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.85 19.98
Годовой диапазон
17.94 20.22
Предыдущее закрытие
19.86
Open
19.88
Bid
19.91
Ask
20.21
Low
19.85
High
19.98
Объем
14
Дневное изменение
0.25%
Месячное изменение
1.01%
6-месячное изменение
3.40%
Годовое изменение
-0.10%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%