Курс SHOT за сегодня изменился на -11.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.30, а максимальная — 0.35.

Следите за динамикой Safety Shot Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.