Währungen / SHOT
SHOT: Safety Shot Inc
0.31 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SHOT hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.31 bis zu einem Hoch von 0.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die Safety Shot Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.31 0.32
Jahresspanne
0.23 1.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.31
- Eröffnung
- 0.32
- Bid
- 0.31
- Ask
- 0.61
- Tief
- 0.31
- Hoch
- 0.32
- Volumen
- 2.075 K
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -31.11%
- 6-Monatsänderung
- -18.42%
- Jahresänderung
- -73.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K