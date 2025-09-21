QuotazioniSezioni
Valute / SHOT
SHOT: Safety Shot Inc

0.31 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SHOT ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.31 e ad un massimo di 0.33.

Segui le dinamiche di Safety Shot Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.31 0.33
Intervallo Annuale
0.23 1.35
Chiusura Precedente
0.31
Apertura
0.32
Bid
0.31
Ask
0.61
Minimo
0.31
Massimo
0.33
Volume
2.930 K
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
-31.11%
Variazione Semestrale
-18.42%
Variazione Annuale
-73.95%
21 settembre, domenica