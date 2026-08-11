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SEMG: Suncoast Select Growth ETF

28.20 USD 0.06 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SEMG за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.14, а максимальная — 28.30.

Следите за динамикой Suncoast Select Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SEMG сегодня?

Suncoast Select Growth ETF (SEMG) сегодня оценивается на уровне 28.20. Инструмент торгуется в пределах 28.14 - 28.30, вчерашнее закрытие составило 28.14, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SEMG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Suncoast Select Growth ETF?

Suncoast Select Growth ETF в настоящее время оценивается в 28.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.37% и USD. Отслеживайте движения SEMG на графике в реальном времени.

Как купить акции SEMG?

Вы можете купить акции Suncoast Select Growth ETF (SEMG) по текущей цене 28.20. Ордера обычно размещаются около 28.20 или 28.50, тогда как 10 и -0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SEMG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SEMG?

Инвестирование в Suncoast Select Growth ETF предполагает учет годового диапазона 23.32 - 28.30 и текущей цены 28.20. Многие сравнивают 2.43% и 10.42% перед размещением ордеров на 28.20 или 28.50. Изучайте ежедневные изменения цены SEMG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Suncoast Select Growth ETF?

Самая высокая цена Suncoast Select Growth ETF (SEMG) за последний год составила 28.30. Акции заметно колебались в пределах 23.32 - 28.30, сравнение с 28.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Suncoast Select Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Suncoast Select Growth ETF?

Самая низкая цена Suncoast Select Growth ETF (SEMG) за год составила 23.32. Сравнение с текущими 28.20 и 23.32 - 28.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SEMG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SEMG?

В прошлом Suncoast Select Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.14 и 11.37% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.14 28.30
Годовой диапазон
23.32 28.30
Предыдущее закрытие
28.14
Open
28.30
Bid
28.20
Ask
28.50
Low
28.14
High
28.30
Объем
10
Дневное изменение
0.21%
Месячное изменение
2.43%
6-месячное изменение
10.42%
Годовое изменение
11.37%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%