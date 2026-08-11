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SECU: iShares Securitized Income Active ETF

49.54 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SECU за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.42, а максимальная — 49.65.

Следите за динамикой iShares Securitized Income Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SECU сегодня?

iShares Securitized Income Active ETF (SECU) сегодня оценивается на уровне 49.54. Инструмент торгуется в пределах 49.42 - 49.65, вчерашнее закрытие составило 49.53, а торговый объем достиг 161. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SECU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Securitized Income Active ETF?

iShares Securitized Income Active ETF в настоящее время оценивается в 49.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.26% и USD. Отслеживайте движения SECU на графике в реальном времени.

Как купить акции SECU?

Вы можете купить акции iShares Securitized Income Active ETF (SECU) по текущей цене 49.54. Ордера обычно размещаются около 49.54 или 49.84, тогда как 161 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SECU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SECU?

Инвестирование в iShares Securitized Income Active ETF предполагает учет годового диапазона 49.23 - 50.85 и текущей цены 49.54. Многие сравнивают 0.22% и -1.41% перед размещением ордеров на 49.54 или 49.84. Изучайте ежедневные изменения цены SECU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Securitized Income Active ETF?

Самая высокая цена iShares Securitized Income Active ETF (SECU) за последний год составила 50.85. Акции заметно колебались в пределах 49.23 - 50.85, сравнение с 49.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Securitized Income Active ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Securitized Income Active ETF?

Самая низкая цена iShares Securitized Income Active ETF (SECU) за год составила 49.23. Сравнение с текущими 49.54 и 49.23 - 50.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SECU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SECU?

В прошлом iShares Securitized Income Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.53 и -1.26% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.42 49.65
Годовой диапазон
49.23 50.85
Предыдущее закрытие
49.53
Open
49.47
Bid
49.54
Ask
49.84
Low
49.42
High
49.65
Объем
161
Дневное изменение
0.02%
Месячное изменение
0.22%
6-месячное изменение
-1.41%
Годовое изменение
-1.26%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%