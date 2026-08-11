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SECU: iShares Securitized Income Active ETF
Курс SECU за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.42, а максимальная — 49.65.
Следите за динамикой iShares Securitized Income Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SECU сегодня?
iShares Securitized Income Active ETF (SECU) сегодня оценивается на уровне 49.54. Инструмент торгуется в пределах 49.42 - 49.65, вчерашнее закрытие составило 49.53, а торговый объем достиг 161. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SECU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Securitized Income Active ETF?
iShares Securitized Income Active ETF в настоящее время оценивается в 49.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.26% и USD. Отслеживайте движения SECU на графике в реальном времени.
Как купить акции SECU?
Вы можете купить акции iShares Securitized Income Active ETF (SECU) по текущей цене 49.54. Ордера обычно размещаются около 49.54 или 49.84, тогда как 161 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SECU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SECU?
Инвестирование в iShares Securitized Income Active ETF предполагает учет годового диапазона 49.23 - 50.85 и текущей цены 49.54. Многие сравнивают 0.22% и -1.41% перед размещением ордеров на 49.54 или 49.84. Изучайте ежедневные изменения цены SECU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Securitized Income Active ETF?
Самая высокая цена iShares Securitized Income Active ETF (SECU) за последний год составила 50.85. Акции заметно колебались в пределах 49.23 - 50.85, сравнение с 49.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Securitized Income Active ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Securitized Income Active ETF?
Самая низкая цена iShares Securitized Income Active ETF (SECU) за год составила 49.23. Сравнение с текущими 49.54 и 49.23 - 50.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SECU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SECU?
В прошлом iShares Securitized Income Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.53 и -1.26% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.53
- Open
- 49.47
- Bid
- 49.54
- Ask
- 49.84
- Low
- 49.42
- High
- 49.65
- Объем
- 161
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 0.22%
- 6-месячное изменение
- -1.41%
- Годовое изменение
- -1.26%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%