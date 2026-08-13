报价部分
货币 / SECU
回到股票

SECU: iShares Securitized Income Active ETF

49.58 USD 0.04 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SECU汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点49.45和高点49.59进行交易。

关注iShares Securitized Income Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SECU股票今天的价格是多少？

iShares Securitized Income Active ETF股票今天的定价为49.58。它在49.45 - 49.59范围内交易，昨天的收盘价为49.54，交易量达到168。SECU的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Securitized Income Active ETF股票是否支付股息？

iShares Securitized Income Active ETF目前的价值为49.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.18%和USD。实时查看图表以跟踪SECU走势。

如何购买SECU股票？

您可以以49.58的当前价格购买iShares Securitized Income Active ETF股票。订单通常设置在49.58或49.88附近，而168和0.12%显示市场活动。立即关注SECU的实时图表更新。

如何投资SECU股票？

投资iShares Securitized Income Active ETF需要考虑年度范围49.23 - 50.85和当前价格49.58。许多人在以49.58或49.88下订单之前，会比较0.30%和。实时查看SECU价格图表，了解每日变化。

iShares Securitized Income Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Securitized Income Active ETF的最高价格是50.85。在49.23 - 50.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Securitized Income Active ETF的绩效。

iShares Securitized Income Active ETF股票的最低价格是多少？

iShares Securitized Income Active ETF（SECU）的最低价格为49.23。将其与当前的49.58和49.23 - 50.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SECU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SECU股票是什么时候拆分的？

iShares Securitized Income Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.54和-1.18%中可见。

日范围
49.45 49.59
年范围
49.23 50.85
前一天收盘价
49.54
开盘价
49.52
卖价
49.58
买价
49.88
最低价
49.45
最高价
49.59
交易量
168
日变化
0.08%
月变化
0.30%
6个月变化
-1.33%
年变化
-1.18%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%