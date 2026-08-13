SECU: iShares Securitized Income Active ETF
今日SECU汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点49.45和高点49.59进行交易。
关注iShares Securitized Income Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SECU股票今天的价格是多少？
iShares Securitized Income Active ETF股票今天的定价为49.58。它在49.45 - 49.59范围内交易，昨天的收盘价为49.54，交易量达到168。SECU的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Securitized Income Active ETF股票是否支付股息？
iShares Securitized Income Active ETF目前的价值为49.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.18%和USD。实时查看图表以跟踪SECU走势。
如何购买SECU股票？
您可以以49.58的当前价格购买iShares Securitized Income Active ETF股票。订单通常设置在49.58或49.88附近，而168和0.12%显示市场活动。立即关注SECU的实时图表更新。
如何投资SECU股票？
投资iShares Securitized Income Active ETF需要考虑年度范围49.23 - 50.85和当前价格49.58。许多人在以49.58或49.88下订单之前，会比较0.30%和。实时查看SECU价格图表，了解每日变化。
iShares Securitized Income Active ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Securitized Income Active ETF的最高价格是50.85。在49.23 - 50.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Securitized Income Active ETF的绩效。
iShares Securitized Income Active ETF股票的最低价格是多少？
iShares Securitized Income Active ETF（SECU）的最低价格为49.23。将其与当前的49.58和49.23 - 50.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SECU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SECU股票是什么时候拆分的？
iShares Securitized Income Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.54和-1.18%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.54
- 开盘价
- 49.52
- 卖价
- 49.58
- 买价
- 49.88
- 最低价
- 49.45
- 最高价
- 49.59
- 交易量
- 168
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 0.30%
- 6个月变化
- -1.33%
- 年变化
- -1.18%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%