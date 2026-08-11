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SCMC: Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF

24.91 USD 0.04 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SCMC за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.90, а максимальная — 24.94.

Следите за динамикой Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SCMC сегодня?

Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF (SCMC) сегодня оценивается на уровне 24.91. Инструмент торгуется в пределах 24.90 - 24.94, вчерашнее закрытие составило 24.95, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCMC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF?

Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF в настоящее время оценивается в 24.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.44% и USD. Отслеживайте движения SCMC на графике в реальном времени.

Как купить акции SCMC?

Вы можете купить акции Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF (SCMC) по текущей цене 24.91. Ордера обычно размещаются около 24.91 или 25.21, тогда как 16 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCMC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SCMC?

Инвестирование в Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF предполагает учет годового диапазона 24.80 - 25.43 и текущей цены 24.91. Многие сравнивают 0.20% и -1.15% перед размещением ордеров на 24.91 или 25.21. Изучайте ежедневные изменения цены SCMC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF?

Самая высокая цена Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF (SCMC) за последний год составила 25.43. Акции заметно колебались в пределах 24.80 - 25.43, сравнение с 24.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF?

Самая низкая цена Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF (SCMC) за год составила 24.80. Сравнение с текущими 24.91 и 24.80 - 25.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCMC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SCMC?

В прошлом Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.95 и -0.44% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.90 24.94
Годовой диапазон
24.80 25.43
Предыдущее закрытие
24.95
Open
24.94
Bid
24.91
Ask
25.21
Low
24.90
High
24.94
Объем
16
Дневное изменение
-0.16%
Месячное изменение
0.20%
6-месячное изменение
-1.15%
Годовое изменение
-0.44%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%