SAIL

21.61 USD 0.08 (0.37%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SAIL за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.01, а максимальная — 21.89.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
21.01 21.89
Годовой диапазон
15.05 65.25
Предыдущее закрытие
21.69
Open
21.69
Bid
21.61
Ask
21.91
Low
21.01
High
21.89
Объем
3.695 K
Дневное изменение
-0.37%
Месячное изменение
3.35%
6-месячное изменение
15.87%
Годовое изменение
-66.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.