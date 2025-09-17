Валюты / SAIL
SAIL
21.61 USD 0.08 (0.37%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SAIL за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.01, а максимальная — 21.89.
Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам.
Дневной диапазон
21.01 21.89
Годовой диапазон
15.05 65.25
- Предыдущее закрытие
- 21.69
- Open
- 21.69
- Bid
- 21.61
- Ask
- 21.91
- Low
- 21.01
- High
- 21.89
- Объем
- 3.695 K
- Дневное изменение
- -0.37%
- Месячное изменение
- 3.35%
- 6-месячное изменение
- 15.87%
- Годовое изменение
- -66.14%
