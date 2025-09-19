KurseKategorien
SAIL

22.43 USD 1.32 (6.25%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SAIL hat sich für heute um 6.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.35 bis zu einem Hoch von 22.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
21.35 22.45
Jahresspanne
15.05 65.25
Vorheriger Schlusskurs
21.11
Eröffnung
21.36
Bid
22.43
Ask
22.73
Tief
21.35
Hoch
22.45
Volumen
4.825 K
Tagesänderung
6.25%
Monatsänderung
7.27%
6-Monatsänderung
20.27%
Jahresänderung
-64.85%
