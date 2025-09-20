QuotazioniSezioni
SAIL

22.74 USD 0.31 (1.38%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SAIL ha avuto una variazione del 1.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.96 e ad un massimo di 22.86.

Intervallo Giornaliero
21.96 22.86
Intervallo Annuale
15.05 65.25
Chiusura Precedente
22.43
Apertura
22.58
Bid
22.74
Ask
23.04
Minimo
21.96
Massimo
22.86
Volume
5.395 K
Variazione giornaliera
1.38%
Variazione Mensile
8.75%
Variazione Semestrale
21.93%
Variazione Annuale
-64.37%
20 settembre, sabato