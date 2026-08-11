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SAC: Safeguard Acquisition Corp Class A

10.10 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SAC за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.09, а максимальная — 10.10.

Следите за динамикой Safeguard Acquisition Corp Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SAC сегодня?

Safeguard Acquisition Corp Class A (SAC) сегодня оценивается на уровне 10.10. Инструмент торгуется в пределах 10.09 - 10.10, вчерашнее закрытие составило 10.11, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SAC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Safeguard Acquisition Corp Class A?

Safeguard Acquisition Corp Class A в настоящее время оценивается в 10.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.00% и USD. Отслеживайте движения SAC на графике в реальном времени.

Как купить акции SAC?

Вы можете купить акции Safeguard Acquisition Corp Class A (SAC) по текущей цене 10.10. Ордера обычно размещаются около 10.10 или 10.40, тогда как 17 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SAC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SAC?

Инвестирование в Safeguard Acquisition Corp Class A предполагает учет годового диапазона 9.90 - 11.01 и текущей цены 10.10. Многие сравнивают 0.40% и 1.10% перед размещением ордеров на 10.10 или 10.40. Изучайте ежедневные изменения цены SAC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Safeguard Acquisition Corp Class A?

Самая высокая цена Safeguard Acquisition Corp Class A (SAC) за последний год составила 11.01. Акции заметно колебались в пределах 9.90 - 11.01, сравнение с 10.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Safeguard Acquisition Corp Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Safeguard Acquisition Corp Class A?

Самая низкая цена Safeguard Acquisition Corp Class A (SAC) за год составила 9.90. Сравнение с текущими 10.10 и 9.90 - 11.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SAC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SAC?

В прошлом Safeguard Acquisition Corp Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.11 и 1.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.09 10.10
Годовой диапазон
9.90 11.01
Предыдущее закрытие
10.11
Open
10.10
Bid
10.10
Ask
10.40
Low
10.09
High
10.10
Объем
17
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
0.40%
6-месячное изменение
1.10%
Годовое изменение
1.00%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%