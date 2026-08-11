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SAC: Safeguard Acquisition Corp Class A
Курс SAC за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.09, а максимальная — 10.10.
Следите за динамикой Safeguard Acquisition Corp Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SAC сегодня?
Safeguard Acquisition Corp Class A (SAC) сегодня оценивается на уровне 10.10. Инструмент торгуется в пределах 10.09 - 10.10, вчерашнее закрытие составило 10.11, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SAC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Safeguard Acquisition Corp Class A?
Safeguard Acquisition Corp Class A в настоящее время оценивается в 10.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.00% и USD. Отслеживайте движения SAC на графике в реальном времени.
Как купить акции SAC?
Вы можете купить акции Safeguard Acquisition Corp Class A (SAC) по текущей цене 10.10. Ордера обычно размещаются около 10.10 или 10.40, тогда как 17 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SAC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SAC?
Инвестирование в Safeguard Acquisition Corp Class A предполагает учет годового диапазона 9.90 - 11.01 и текущей цены 10.10. Многие сравнивают 0.40% и 1.10% перед размещением ордеров на 10.10 или 10.40. Изучайте ежедневные изменения цены SAC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Safeguard Acquisition Corp Class A?
Самая высокая цена Safeguard Acquisition Corp Class A (SAC) за последний год составила 11.01. Акции заметно колебались в пределах 9.90 - 11.01, сравнение с 10.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Safeguard Acquisition Corp Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Safeguard Acquisition Corp Class A?
Самая низкая цена Safeguard Acquisition Corp Class A (SAC) за год составила 9.90. Сравнение с текущими 10.10 и 9.90 - 11.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SAC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SAC?
В прошлом Safeguard Acquisition Corp Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.11 и 1.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.11
- Open
- 10.10
- Bid
- 10.10
- Ask
- 10.40
- Low
- 10.09
- High
- 10.10
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 0.40%
- 6-месячное изменение
- 1.10%
- Годовое изменение
- 1.00%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%