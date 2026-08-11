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RNGT: Range Capital Acquisition Corp II - Class A

10.12 USD 0.03 (0.30%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RNGT за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.11, а максимальная — 10.13.

Следите за динамикой Range Capital Acquisition Corp II - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RNGT сегодня?

Range Capital Acquisition Corp II - Class A (RNGT) сегодня оценивается на уровне 10.12. Инструмент торгуется в пределах 10.11 - 10.13, вчерашнее закрытие составило 10.15, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RNGT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Range Capital Acquisition Corp II - Class A?

Range Capital Acquisition Corp II - Class A в настоящее время оценивается в 10.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.20% и USD. Отслеживайте движения RNGT на графике в реальном времени.

Как купить акции RNGT?

Вы можете купить акции Range Capital Acquisition Corp II - Class A (RNGT) по текущей цене 10.12. Ордера обычно размещаются около 10.12 или 10.42, тогда как 3 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RNGT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RNGT?

Инвестирование в Range Capital Acquisition Corp II - Class A предполагает учет годового диапазона 9.89 - 10.16 и текущей цены 10.12. Многие сравнивают -0.30% и 1.10% перед размещением ордеров на 10.12 или 10.42. Изучайте ежедневные изменения цены RNGT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Range Capital Acquisition Corp II - Class A?

Самая высокая цена Range Capital Acquisition Corp II - Class A (RNGT) за последний год составила 10.16. Акции заметно колебались в пределах 9.89 - 10.16, сравнение с 10.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Range Capital Acquisition Corp II - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Range Capital Acquisition Corp II - Class A?

Самая низкая цена Range Capital Acquisition Corp II - Class A (RNGT) за год составила 9.89. Сравнение с текущими 10.12 и 9.89 - 10.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RNGT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RNGT?

В прошлом Range Capital Acquisition Corp II - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.15 и 1.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.11 10.13
Годовой диапазон
9.89 10.16
Предыдущее закрытие
10.15
Open
10.13
Bid
10.12
Ask
10.42
Low
10.11
High
10.13
Объем
3
Дневное изменение
-0.30%
Месячное изменение
-0.30%
6-месячное изменение
1.10%
Годовое изменение
1.20%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%