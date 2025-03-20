КотировкиРазделы
RKDA: Arcadia Biosciences Inc

3.43 USD 0.03 (0.87%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RKDA за сегодня изменился на -0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.43, а максимальная — 3.54.

Дневной диапазон
3.43 3.54
Годовой диапазон
2.53 10.30
Предыдущее закрытие
3.46
Open
3.50
Bid
3.43
Ask
3.73
Low
3.43
High
3.54
Объем
20
Дневное изменение
-0.87%
Месячное изменение
-11.60%
6-месячное изменение
23.38%
Годовое изменение
21.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.