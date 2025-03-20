Валюты / RKDA
RKDA: Arcadia Biosciences Inc
3.43 USD 0.03 (0.87%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RKDA за сегодня изменился на -0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.43, а максимальная — 3.54.
Следите за динамикой Arcadia Biosciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.43 3.54
Годовой диапазон
2.53 10.30
- Предыдущее закрытие
- 3.46
- Open
- 3.50
- Bid
- 3.43
- Ask
- 3.73
- Low
- 3.43
- High
- 3.54
- Объем
- 20
- Дневное изменение
- -0.87%
- Месячное изменение
- -11.60%
- 6-месячное изменение
- 23.38%
- Годовое изменение
- 21.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.