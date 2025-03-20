Währungen / RKDA
RKDA: Arcadia Biosciences Inc
3.68 USD 0.01 (0.27%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RKDA hat sich für heute um 0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.50 bis zu einem Hoch von 3.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die Arcadia Biosciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.50 3.68
Jahresspanne
2.53 10.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.67
- Eröffnung
- 3.50
- Bid
- 3.68
- Ask
- 3.98
- Tief
- 3.50
- Hoch
- 3.68
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 0.27%
- Monatsänderung
- -5.15%
- 6-Monatsänderung
- 32.37%
- Jahresänderung
- 30.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K