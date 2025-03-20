Valute / RKDA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
RKDA: Arcadia Biosciences Inc
3.68 USD 0.01 (0.27%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RKDA ha avuto una variazione del 0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.50 e ad un massimo di 3.68.
Segui le dinamiche di Arcadia Biosciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
3.50 3.68
Intervallo Annuale
2.53 10.30
- Chiusura Precedente
- 3.67
- Apertura
- 3.50
- Bid
- 3.68
- Ask
- 3.98
- Minimo
- 3.50
- Massimo
- 3.68
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 0.27%
- Variazione Mensile
- -5.15%
- Variazione Semestrale
- 32.37%
- Variazione Annuale
- 30.04%
21 settembre, domenica