QuotazioniSezioni
Valute / RKDA
Tornare a Azioni

RKDA: Arcadia Biosciences Inc

3.68 USD 0.01 (0.27%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RKDA ha avuto una variazione del 0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.50 e ad un massimo di 3.68.

Segui le dinamiche di Arcadia Biosciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RKDA News

Intervallo Giornaliero
3.50 3.68
Intervallo Annuale
2.53 10.30
Chiusura Precedente
3.67
Apertura
3.50
Bid
3.68
Ask
3.98
Minimo
3.50
Massimo
3.68
Volume
4
Variazione giornaliera
0.27%
Variazione Mensile
-5.15%
Variazione Semestrale
32.37%
Variazione Annuale
30.04%
21 settembre, domenica