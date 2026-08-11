КотировкиРазделы
Валюты / RJVI
Назад в Рынок акций США

RJVI: RJ Eagle Vertical Income ETF

24.87 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RJVI за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.87, а максимальная — 24.87.

Следите за динамикой RJ Eagle Vertical Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RJVI сегодня?

RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI) сегодня оценивается на уровне 24.87. Инструмент торгуется в пределах 24.87 - 24.87, вчерашнее закрытие составило 24.89, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RJVI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям RJ Eagle Vertical Income ETF?

RJ Eagle Vertical Income ETF в настоящее время оценивается в 24.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.76% и USD. Отслеживайте движения RJVI на графике в реальном времени.

Как купить акции RJVI?

Вы можете купить акции RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI) по текущей цене 24.87. Ордера обычно размещаются около 24.87 или 25.17, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RJVI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RJVI?

Инвестирование в RJ Eagle Vertical Income ETF предполагает учет годового диапазона 24.74 - 25.66 и текущей цены 24.87. Многие сравнивают 0.20% и -2.59% перед размещением ордеров на 24.87 или 25.17. Изучайте ежедневные изменения цены RJVI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции RJ Eagle Vertical Income ETF?

Самая высокая цена RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI) за последний год составила 25.66. Акции заметно колебались в пределах 24.74 - 25.66, сравнение с 24.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RJ Eagle Vertical Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции RJ Eagle Vertical Income ETF?

Самая низкая цена RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI) за год составила 24.74. Сравнение с текущими 24.87 и 24.74 - 25.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RJVI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RJVI?

В прошлом RJ Eagle Vertical Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.89 и -0.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.87 24.87
Годовой диапазон
24.74 25.66
Предыдущее закрытие
24.89
Open
24.87
Bid
24.87
Ask
25.17
Low
24.87
High
24.87
Объем
1
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
0.20%
6-месячное изменение
-2.59%
Годовое изменение
-0.76%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%