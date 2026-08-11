- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RJVI: RJ Eagle Vertical Income ETF
Курс RJVI за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.87, а максимальная — 24.87.
Следите за динамикой RJ Eagle Vertical Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RJVI сегодня?
RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI) сегодня оценивается на уровне 24.87. Инструмент торгуется в пределах 24.87 - 24.87, вчерашнее закрытие составило 24.89, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RJVI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям RJ Eagle Vertical Income ETF?
RJ Eagle Vertical Income ETF в настоящее время оценивается в 24.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.76% и USD. Отслеживайте движения RJVI на графике в реальном времени.
Как купить акции RJVI?
Вы можете купить акции RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI) по текущей цене 24.87. Ордера обычно размещаются около 24.87 или 25.17, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RJVI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RJVI?
Инвестирование в RJ Eagle Vertical Income ETF предполагает учет годового диапазона 24.74 - 25.66 и текущей цены 24.87. Многие сравнивают 0.20% и -2.59% перед размещением ордеров на 24.87 или 25.17. Изучайте ежедневные изменения цены RJVI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции RJ Eagle Vertical Income ETF?
Самая высокая цена RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI) за последний год составила 25.66. Акции заметно колебались в пределах 24.74 - 25.66, сравнение с 24.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RJ Eagle Vertical Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции RJ Eagle Vertical Income ETF?
Самая низкая цена RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI) за год составила 24.74. Сравнение с текущими 24.87 и 24.74 - 25.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RJVI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RJVI?
В прошлом RJ Eagle Vertical Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.89 и -0.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.89
- Open
- 24.87
- Bid
- 24.87
- Ask
- 25.17
- Low
- 24.87
- High
- 24.87
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- -2.59%
- Годовое изменение
- -0.76%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%