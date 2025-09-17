Валюты / RITM-PB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RITM-PB: Rithm Capital Corp. 7.125% Series B Fixed-to-Floating Rate Cumu
25.50 USD 0.06 (0.24%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RITM-PB за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.40, а максимальная — 25.50.
Следите за динамикой Rithm Capital Corp. 7.125% Series B Fixed-to-Floating Rate Cumu. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
25.40 25.50
Годовой диапазон
25.02 25.75
- Предыдущее закрытие
- 25.44
- Open
- 25.45
- Bid
- 25.50
- Ask
- 25.80
- Low
- 25.40
- High
- 25.50
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 0.24%
- Месячное изменение
- 0.75%
- 6-месячное изменение
- 0.99%
- Годовое изменение
- 0.99%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.