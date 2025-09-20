Valute / RITM-PB
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
RITM-PB: Rithm Capital Corp. 7.125% Series B Fixed-to-Floating Rate Cumu
25.47 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RITM-PB ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.40 e ad un massimo di 25.51.
Segui le dinamiche di Rithm Capital Corp. 7.125% Series B Fixed-to-Floating Rate Cumu. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
25.40 25.51
Intervallo Annuale
25.02 25.75
- Chiusura Precedente
- 25.46
- Apertura
- 25.46
- Bid
- 25.47
- Ask
- 25.77
- Minimo
- 25.40
- Massimo
- 25.51
- Volume
- 62
- Variazione giornaliera
- 0.04%
- Variazione Mensile
- 0.63%
- Variazione Semestrale
- 0.87%
- Variazione Annuale
- 0.87%
20 settembre, sabato