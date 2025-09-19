Währungen / RITM-PB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RITM-PB: Rithm Capital Corp. 7.125% Series B Fixed-to-Floating Rate Cumu
25.46 USD 0.06 (0.24%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RITM-PB hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.45 bis zu einem Hoch von 25.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rithm Capital Corp. 7.125% Series B Fixed-to-Floating Rate Cumu-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
25.45 25.54
Jahresspanne
25.02 25.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.52
- Eröffnung
- 25.52
- Bid
- 25.46
- Ask
- 25.76
- Tief
- 25.45
- Hoch
- 25.54
- Volumen
- 38
- Tagesänderung
- -0.24%
- Monatsänderung
- 0.59%
- 6-Monatsänderung
- 0.83%
- Jahresänderung
- 0.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K