Валюты / RECT
RECT
4.10 USD 0.36 (9.63%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RECT за сегодня изменился на 9.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.55, а максимальная — 4.23.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.55 4.23
Годовой диапазон
2.78 7.68
- Предыдущее закрытие
- 3.74
- Open
- 3.79
- Bid
- 4.10
- Ask
- 4.40
- Low
- 3.55
- High
- 4.23
- Объем
- 49
- Дневное изменение
- 9.63%
- Месячное изменение
- -7.87%
- 6-месячное изменение
- -0.97%
- Годовое изменение
- 32.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.