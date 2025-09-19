Währungen / RECT
RECT
3.61 USD 0.23 (5.99%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RECT hat sich für heute um -5.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.60 bis zu einem Hoch von 3.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.60 3.81
Jahresspanne
2.78 7.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.84
- Eröffnung
- 3.60
- Bid
- 3.61
- Ask
- 3.91
- Tief
- 3.60
- Hoch
- 3.81
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -5.99%
- Monatsänderung
- -18.88%
- 6-Monatsänderung
- -12.80%
- Jahresänderung
- 16.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K