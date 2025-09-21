Valute / RECT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
RECT
3.74 USD 0.10 (2.60%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RECT ha avuto una variazione del -2.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.60 e ad un massimo di 3.84.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
3.60 3.84
Intervallo Annuale
2.78 7.68
- Chiusura Precedente
- 3.84
- Apertura
- 3.61
- Bid
- 3.74
- Ask
- 4.04
- Minimo
- 3.60
- Massimo
- 3.84
- Volume
- 40
- Variazione giornaliera
- -2.60%
- Variazione Mensile
- -15.96%
- Variazione Semestrale
- -9.66%
- Variazione Annuale
- 21.04%
21 settembre, domenica