QuotazioniSezioni
Valute / RECT
Tornare a Azioni

RECT

3.74 USD 0.10 (2.60%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RECT ha avuto una variazione del -2.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.60 e ad un massimo di 3.84.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
3.60 3.84
Intervallo Annuale
2.78 7.68
Chiusura Precedente
3.84
Apertura
3.61
Bid
3.74
Ask
4.04
Minimo
3.60
Massimo
3.84
Volume
40
Variazione giornaliera
-2.60%
Variazione Mensile
-15.96%
Variazione Semestrale
-9.66%
Variazione Annuale
21.04%
21 settembre, domenica