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RCLO: Reckoner BBB-B CLO ETF

24.88 USD 0.05 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RCLO за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.87, а максимальная — 24.90.

Следите за динамикой Reckoner BBB-B CLO ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RCLO сегодня?

Reckoner BBB-B CLO ETF (RCLO) сегодня оценивается на уровне 24.88. Инструмент торгуется в пределах 24.87 - 24.90, вчерашнее закрытие составило 24.83, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RCLO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Reckoner BBB-B CLO ETF?

Reckoner BBB-B CLO ETF в настоящее время оценивается в 24.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.88% и USD. Отслеживайте движения RCLO на графике в реальном времени.

Как купить акции RCLO?

Вы можете купить акции Reckoner BBB-B CLO ETF (RCLO) по текущей цене 24.88. Ордера обычно размещаются около 24.88 или 25.18, тогда как 17 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RCLO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RCLO?

Инвестирование в Reckoner BBB-B CLO ETF предполагает учет годового диапазона 24.14 - 25.33 и текущей цены 24.88. Многие сравнивают 0.32% и 1.93% перед размещением ордеров на 24.88 или 25.18. Изучайте ежедневные изменения цены RCLO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Reckoner BBB-B CLO ETF?

Самая высокая цена Reckoner BBB-B CLO ETF (RCLO) за последний год составила 25.33. Акции заметно колебались в пределах 24.14 - 25.33, сравнение с 24.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Reckoner BBB-B CLO ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Reckoner BBB-B CLO ETF?

Самая низкая цена Reckoner BBB-B CLO ETF (RCLO) за год составила 24.14. Сравнение с текущими 24.88 и 24.14 - 25.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RCLO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RCLO?

В прошлом Reckoner BBB-B CLO ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.83 и -0.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.87 24.90
Годовой диапазон
24.14 25.33
Предыдущее закрытие
24.83
Open
24.89
Bid
24.88
Ask
25.18
Low
24.87
High
24.90
Объем
17
Дневное изменение
0.20%
Месячное изменение
0.32%
6-месячное изменение
1.93%
Годовое изменение
-0.88%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%