Валюты / RBKB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RBKB: Rhinebeck Bancorp Inc
13.08 USD 0.24 (1.87%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RBKB за сегодня изменился на 1.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.73, а максимальная — 13.18.
Следите за динамикой Rhinebeck Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
12.73 13.18
Годовой диапазон
8.81 13.99
- Предыдущее закрытие
- 12.84
- Open
- 13.18
- Bid
- 13.08
- Ask
- 13.38
- Low
- 12.73
- High
- 13.18
- Объем
- 30
- Дневное изменение
- 1.87%
- Месячное изменение
- -2.10%
- 6-месячное изменение
- 33.74%
- Годовое изменение
- 42.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.