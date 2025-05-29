Währungen / RBKB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RBKB: Rhinebeck Bancorp Inc
11.86 USD 0.18 (1.50%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RBKB hat sich für heute um -1.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.68 bis zu einem Hoch von 12.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rhinebeck Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
11.68 12.03
Jahresspanne
8.81 13.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.04
- Eröffnung
- 12.03
- Bid
- 11.86
- Ask
- 12.16
- Tief
- 11.68
- Hoch
- 12.03
- Volumen
- 18
- Tagesänderung
- -1.50%
- Monatsänderung
- -11.23%
- 6-Monatsänderung
- 21.27%
- Jahresänderung
- 28.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K