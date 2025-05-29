Valute / RBKB
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
RBKB: Rhinebeck Bancorp Inc
12.04 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RBKB ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.68 e ad un massimo di 12.04.
Segui le dinamiche di Rhinebeck Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
11.68 12.04
Intervallo Annuale
8.81 13.99
- Chiusura Precedente
- 12.04
- Apertura
- 12.03
- Bid
- 12.04
- Ask
- 12.34
- Minimo
- 11.68
- Massimo
- 12.04
- Volume
- 57
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -9.88%
- Variazione Semestrale
- 23.11%
- Variazione Annuale
- 30.87%
21 settembre, domenica