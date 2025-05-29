QuotazioniSezioni
Valute / RBKB
Tornare a Azioni

RBKB: Rhinebeck Bancorp Inc

12.04 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RBKB ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.68 e ad un massimo di 12.04.

Segui le dinamiche di Rhinebeck Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RBKB News

Intervallo Giornaliero
11.68 12.04
Intervallo Annuale
8.81 13.99
Chiusura Precedente
12.04
Apertura
12.03
Bid
12.04
Ask
12.34
Minimo
11.68
Massimo
12.04
Volume
57
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
-9.88%
Variazione Semestrale
23.11%
Variazione Annuale
30.87%
21 settembre, domenica