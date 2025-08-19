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PULS: PGIM Ultra Short Bond ETF

49.59 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PULS за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.59, а максимальная — 49.60.

Следите за динамикой PGIM Ultra Short Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PULS сегодня?

PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) сегодня оценивается на уровне 49.59. Инструмент торгуется в пределах 49.59 - 49.60, вчерашнее закрытие составило 49.59, а торговый объем достиг 1808. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PULS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PGIM Ultra Short Bond ETF?

PGIM Ultra Short Bond ETF в настоящее время оценивается в 49.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.04% и USD. Отслеживайте движения PULS на графике в реальном времени.

Как купить акции PULS?

Вы можете купить акции PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) по текущей цене 49.59. Ордера обычно размещаются около 49.59 или 49.89, тогда как 1808 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PULS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PULS?

Инвестирование в PGIM Ultra Short Bond ETF предполагает учет годового диапазона 49.50 - 49.84 и текущей цены 49.59. Многие сравнивают 0.08% и -0.04% перед размещением ордеров на 49.59 или 49.89. Изучайте ежедневные изменения цены PULS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PGIM Ultra Short Bond ETF?

Самая высокая цена PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) за последний год составила 49.84. Акции заметно колебались в пределах 49.50 - 49.84, сравнение с 49.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PGIM Ultra Short Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PGIM Ultra Short Bond ETF?

Самая низкая цена PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) за год составила 49.50. Сравнение с текущими 49.59 и 49.50 - 49.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PULS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PULS?

В прошлом PGIM Ultra Short Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.59 и -0.04% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.59 49.60
Годовой диапазон
49.50 49.84
Предыдущее закрытие
49.59
Open
49.59
Bid
49.59
Ask
49.89
Low
49.59
High
49.60
Объем
1.808 K
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
-0.04%
Годовое изменение
-0.04%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%