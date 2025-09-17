Валюты / PTHS
PTHS
31.99 USD 0.97 (2.94%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PTHS за сегодня изменился на -2.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.60, а максимальная — 32.47.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
31.60 32.47
Годовой диапазон
13.76 54.29
- Предыдущее закрытие
- 32.96
- Open
- 32.42
- Bid
- 31.99
- Ask
- 32.29
- Low
- 31.60
- High
- 32.47
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- -2.94%
- Месячное изменение
- 35.72%
- 6-месячное изменение
- 109.77%
- Годовое изменение
- 109.77%
