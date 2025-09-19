KurseKategorien
Währungen / PTHS
Zurück zum Aktien

PTHS

33.84 USD 0.14 (0.41%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PTHS hat sich für heute um -0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.91 bis zu einem Hoch von 33.87 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
32.91 33.87
Jahresspanne
13.76 54.29
Vorheriger Schlusskurs
33.98
Eröffnung
33.73
Bid
33.84
Ask
34.14
Tief
32.91
Hoch
33.87
Volumen
9
Tagesänderung
-0.41%
Monatsänderung
43.57%
6-Monatsänderung
121.90%
Jahresänderung
121.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K