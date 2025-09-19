Währungen / PTHS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PTHS
33.84 USD 0.14 (0.41%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PTHS hat sich für heute um -0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.91 bis zu einem Hoch von 33.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
32.91 33.87
Jahresspanne
13.76 54.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.98
- Eröffnung
- 33.73
- Bid
- 33.84
- Ask
- 34.14
- Tief
- 32.91
- Hoch
- 33.87
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- -0.41%
- Monatsänderung
- 43.57%
- 6-Monatsänderung
- 121.90%
- Jahresänderung
- 121.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K