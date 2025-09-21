QuotazioniSezioni
PTHS

33.60 USD 0.38 (1.12%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PTHS ha avuto una variazione del -1.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.86 e ad un massimo di 33.87.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
32.86 33.87
Intervallo Annuale
13.76 54.29
Chiusura Precedente
33.98
Apertura
33.73
Bid
33.60
Ask
33.90
Minimo
32.86
Massimo
33.87
Volume
17
Variazione giornaliera
-1.12%
Variazione Mensile
42.55%
Variazione Semestrale
120.33%
Variazione Annuale
120.33%
21 settembre, domenica