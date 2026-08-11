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PSTP: Innovator ETFs Trust Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ET

37.41 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PSTP за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.41, а максимальная — 37.45.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PSTP сегодня?

Innovator ETFs Trust Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ET (PSTP) сегодня оценивается на уровне 37.41. Инструмент торгуется в пределах 37.41 - 37.45, вчерашнее закрытие составило 37.42, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSTP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ET?

Innovator ETFs Trust Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ET в настоящее время оценивается в 37.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.62% и USD. Отслеживайте движения PSTP на графике в реальном времени.

Как купить акции PSTP?

Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ET (PSTP) по текущей цене 37.41. Ордера обычно размещаются около 37.41 или 37.71, тогда как 6 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSTP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PSTP?

Инвестирование в Innovator ETFs Trust Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ET предполагает учет годового диапазона 33.86 - 37.45 и текущей цены 37.41. Многие сравнивают 0.97% и 5.80% перед размещением ордеров на 37.41 или 37.71. Изучайте ежедневные изменения цены PSTP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ET?

Самая высокая цена Innovator ETFs Trust Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ET (PSTP) за последний год составила 37.45. Акции заметно колебались в пределах 33.86 - 37.45, сравнение с 37.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ET на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ET?

Самая низкая цена Innovator ETFs Trust Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ET (PSTP) за год составила 33.86. Сравнение с текущими 37.41 и 33.86 - 37.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PSTP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PSTP?

В прошлом Innovator ETFs Trust Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ET проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.42 и 5.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
37.41 37.45
Годовой диапазон
33.86 37.45
Предыдущее закрытие
37.42
Open
37.41
Bid
37.41
Ask
37.71
Low
37.41
High
37.45
Объем
6
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
0.97%
6-месячное изменение
5.80%
Годовое изменение
5.62%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%