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PSTP: Innovator ETFs Trust Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ET
Курс PSTP за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.41, а максимальная — 37.45.
Следите за динамикой Innovator ETFs Trust Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ET. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PSTP сегодня?
Innovator ETFs Trust Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ET (PSTP) сегодня оценивается на уровне 37.41. Инструмент торгуется в пределах 37.41 - 37.45, вчерашнее закрытие составило 37.42, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSTP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ET?
Innovator ETFs Trust Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ET в настоящее время оценивается в 37.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.62% и USD. Отслеживайте движения PSTP на графике в реальном времени.
Как купить акции PSTP?
Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ET (PSTP) по текущей цене 37.41. Ордера обычно размещаются около 37.41 или 37.71, тогда как 6 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSTP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PSTP?
Инвестирование в Innovator ETFs Trust Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ET предполагает учет годового диапазона 33.86 - 37.45 и текущей цены 37.41. Многие сравнивают 0.97% и 5.80% перед размещением ордеров на 37.41 или 37.71. Изучайте ежедневные изменения цены PSTP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ET?
Самая высокая цена Innovator ETFs Trust Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ET (PSTP) за последний год составила 37.45. Акции заметно колебались в пределах 33.86 - 37.45, сравнение с 37.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ET на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ET?
Самая низкая цена Innovator ETFs Trust Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ET (PSTP) за год составила 33.86. Сравнение с текущими 37.41 и 33.86 - 37.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PSTP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PSTP?
В прошлом Innovator ETFs Trust Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ET проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.42 и 5.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 37.42
- Open
- 37.41
- Bid
- 37.41
- Ask
- 37.71
- Low
- 37.41
- High
- 37.45
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- 0.97%
- 6-месячное изменение
- 5.80%
- Годовое изменение
- 5.62%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%