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PSQO: Palmer Square Credit Opportunities ETF

20.77 USD 0.02 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PSQO за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.75, а максимальная — 20.80.

Следите за динамикой Palmer Square Credit Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PSQO сегодня?

Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) сегодня оценивается на уровне 20.77. Инструмент торгуется в пределах 20.75 - 20.80, вчерашнее закрытие составило 20.75, а торговый объем достиг 57. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSQO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Palmer Square Credit Opportunities ETF?

Palmer Square Credit Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 20.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.29% и USD. Отслеживайте движения PSQO на графике в реальном времени.

Как купить акции PSQO?

Вы можете купить акции Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) по текущей цене 20.77. Ордера обычно размещаются около 20.77 или 21.07, тогда как 57 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSQO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PSQO?

Инвестирование в Palmer Square Credit Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 19.76 - 21.53 и текущей цены 20.77. Многие сравнивают 0.39% и 0.31% перед размещением ордеров на 20.77 или 21.07. Изучайте ежедневные изменения цены PSQO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Palmer Square Credit Opportunities ETF?

Самая высокая цена Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) за последний год составила 21.53. Акции заметно колебались в пределах 19.76 - 21.53, сравнение с 20.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Palmer Square Credit Opportunities ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Palmer Square Credit Opportunities ETF?

Самая низкая цена Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) за год составила 19.76. Сравнение с текущими 20.77 и 19.76 - 21.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PSQO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PSQO?

В прошлом Palmer Square Credit Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.75 и 0.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.75 20.80
Годовой диапазон
19.76 21.53
Предыдущее закрытие
20.75
Open
20.77
Bid
20.77
Ask
21.07
Low
20.75
High
20.80
Объем
57
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
0.39%
6-месячное изменение
0.31%
Годовое изменение
0.29%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%